E' stato ufficializzato il calendario dei due turni della Serie A Women 2026-27 a cavallo della sosta per gli impegni delle Nazionali. La seconda giornata prevede due big match: il derby di Roma andrà in scena sabato 3 ottobre, alle 18, mentre il giorno dopo sarà il turno di Milan-Juventus, con fischio d'inizio alle 15. Sempre il 4 ottobre, scenderà in campo l'Inter di Sassarini sul campo del Como.

Dopo sosta per il playoff di qualificazione al Mondiale, che vedrà in campo Italia e Bielorussia, si ritornerà in campo il 17 ottobre per la terza giornata che si chiuderà con Inter-Parma.


SERIE A WOMEN ATHORA 2026-27
 

2ª giornata
Sabato 3 ottobre
Ore 12.30: Parma-Ternana Women (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Sassuolo (DAZN)
Ore 18: Roma-Lazio (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Domenica 4 ottobre
Ore 12.30: Napoli Women-Como 1907 (DAZN)
Ore 15: Milan-Juventus (DAZN)
Ore 18: Como Women-Inter (DAZN)

3ª giornata
Sabato 17 ottobre
Ore 12.30: Sassuolo-Napoli Women (DAZN)
Ore 15: Como Women-Fiorentina (DAZN)
Ore 18: Ternana Women-Lazio (DAZN)
Domenica 18 ottobre
Ore 12.30 Juventus-Como 1907 (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 15: Roma-Milan (DAZN)
Ore 18: Inter-Parma (DAZN)

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 15:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.