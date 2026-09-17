A due giorni dalla supr sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, in programma sabato alle 18, è già possibile ipotizzare gli schieramenti che Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu proporranno sul rettangolo verde. A sbilanciarsi in tal senso è la Gazzetta dello Sport. Per quanto concerne i giallorossi, Evan Ndicka tornerà a giocare dal primo minuto mentre davanti Matias Soulé e Paulo Dybala saranno confermati alle spalle di Donyell Malen. A sinistra spazio a Wesley, che incrocierà i guantoni con Andy Diouf per un confronto a tutta velocità e atletismo.

Non dovrebbero esserci grandi sorprese nell'undici che ha in mente Chivu, l'unico dubbio è a centrocampo dove Piotr Zielinski sarà confermato in regia al posto dell'infortunato Hakan Calhanoglu mentre da mezzala dovrebbe partire dall'inizio Curtis Jones, che con le sue caratteristiche potrebbe mettere in difficoltà l'assetto giallorosso tra le linee. In difesa tornerà Yann Bisseck come braccetto destro, con Manuel Akanji nuovamente in mezzo.