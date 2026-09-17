Emiliano Viviano ha parlato dell'Inter nel corso del podcast Le Foot Toujours, soffermandosi in particolar modo sulle prestazioni di Barella e sulla sua importanza nel sistema nerazzurr.

"Il problema di Barella è che ci sono un sacco di opinionisti o sedicenti esperti di calcio che si aspettano che faccia 12-13 gol l'anno - le sue parole -. Il lavoro che fa lui lo fanno pochi in Europa. Lo trovi dappertutto, è in costruzione, è in rottura. Non è il suo compito fare gol. Non lo è mai stato. Avete mai visto fare un gol sul secondo palo, a porta vuota, perché fa un inserimento alla Vidal? No perché ha caratteristiche diverse. Ma Barella sa fare tutto, lo fa per 90 minuti in tante partite, con intensità. È un giocatore secondo me molto, molto spesso sottovalutato, ma tanto sottovalutato".

Spazio anche all'inizio di stagione di Sucic: "Lui è invece un giocatore molto indisciplinato a livello tattico. Il croato ha qualità e quando sei chiuso ti può dare delle soluzioni, ma in alcune partite dove serve essere più ordinati, lui è disordinato - ha aggiunto -. Frattesi? La Juve doveva prenderlo perché era perfetto. C'entra pochissimo con l'Inter, ma può essere utile a tantissime squadre, anche al Milan, alla Roma. Non è sopraffino, lui vuole andare, ti costringe a inseguirlo e non è quello che cerca l'Inter che è andata infatti a prendersi Jones".