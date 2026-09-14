Domani l'Inter U23 sarà di scena a Crotone per il quinto turno del girone C di Serie C. Calcio d'inizio allo stadio Scida alle 18.30. Diversi però gli indisponibili per mister Stefano Vecchi, a sua volta squalificato. Rispetto alle assenze di sabato scorso contro la Casertana, i nerazzurri recupereranno solo Leonardo Bovio. Il difensore centrale classe 2008 era squalificato contro i campani e, scontata la sanzione disciplinare dopo il rosso di Picerno, sarà regolarmente a disposizione.

Dopo Crotone la sfida interna con il Foggia e poi la sosta, con i nerazzurri che chiederanno il rinvio di Giugliano-Inter U23 e Inter U23-Scafatese. In Serie C infatti il campionato non si ferma, ma è data facoltà di richiedere il rinvio delle partite durante la finestra alle squadre che hanno giocatori convocati con le varie nazionali.

Inter U23, gli infortunati in vista di Crotone

Non ci sarà a Crotone capitan Giuseppe Prestia, che resta ai box dopo il problema accusato alla prima giornata a Catania: dovrebbe rientrare dopo la sosta. Alla lista degli indisponibili si sono aggiunti negli ultimi giorni Gabriele Re Cecconi, out per una distorsione alla caviglia, e Jamal Iddrissou, vittima di una distrazione muscolare e fuori almeno un mese.

Non ci saranno poi Igor Amerighi, da diverse settimane indisponibile, e Alessandro Calligaris, che non è mai stato a disposizione in questo avvio di stagione. Da capire invece la situazione di Charlys, che ha lasciato il campo anzitempo contro la Casertana e che potrebbe aggiungersi alla lunga lista di infortunati.