"A noi piace attaccare, qualche rischio ce lo prendiamo". Questo il manifesto della filosofia di gioco di Cristian Chivu, espresso a parole l'ultima volta dopo Inter-Udinese, la gara nella quale l'Inter ha realizzato cinque gol prendendone tre. E se la fase difensiva è sicuramente da aggiustare, quella d'attacco fa gonfiare il petto al tecnico romeno. I numeri parlano chiaro per i nerazzurri, anche in questo avvio di stagione ai vertici di quasi tutte le statistiche in Serie A: Lautaro Martinez e compagni sono primi in classifica per tocchi in area di rigore avversaria (193), secondi per cross totali dopo la Roma (75) e terzi per corner alle spalle di Juventus e Como. L'Inter, inoltre, comanda le graduatorie per gol attesi (11,6), media di conclusioni a partita (8), media di passaggi riusciti a partita (582) e grandi occasioni mancate (14). Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.