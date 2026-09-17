I numeri all'Olimpico di Lautaro Martinez sono parecchio confortanti, guardando dalla prospettiva di casa Inter. Tuttosport di oggi sottolinea la positiva tendenza del capitano nerazzurro quando scende in campo a Roma contro i giallorossi.

"Certo, ci sono delle sconfitte da ricordare, ma sono tutte arrivate contro la Lazio, ben tre fra il campionato ’19-20 e il ’22-23. Poi si può serenamente affermare che lo stadio della Capitale sia amico di Lautaro, un palcoscenico dove l’attaccante argentino ha saputo più volte esaltarsi, in particolare contro la Roma. Lautaro ha affrontato i giallorossi in casa loro sette volte ed è ancora imbattuto: tre pareggi, quindi quattro vittorie di fila dalla stagione '22-23, con l’Inter che ha realizzato in queste ultime quattro gare 8 reti, subendone solo 2. A completare l'opera, c'è poi l'incrocio con Gasperini, allenatore contro cui Lautaro Martinez, in campo, non ha mai perso: 16 partite, 12 vittorie e 4 pareggi con ben 9 reti segnate".