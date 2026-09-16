"È un momento complicato, questo è sicuro. Ingiustamente, e lo sottolineo mille volte. E sorprendentemente complicato. Tante parole in libertà e tante prese di posizione non sono assolutamente giuste, nel modo più assoluto. Si affronterà anche questa partita". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport in merito al possibile commissariamento della Federcalcio a causa del suo mancato tesseramento al momento di depositare la candidatura per la presidenza della federazione.

Parlando del nuovo progetto azzurro, Malagò ha aggiunto: "Se sono fiducioso? Lo sono di natura, sarei un autolesionista se non lo fossi. Non mi sarei avventurato in questa nuova partita. Devo dire che non mi aspettavo una situazione così complessa, soprattutto dal fuoco amico, da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia ma anche il mio supporto. Fa parte della vita, guardiamo avanti con fiducia". 

Sezione: News / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 22:02
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.