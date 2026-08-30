Uno dei protagonisti di Cagliari-Inter sarà l'inglese Harry Winks. L'ex Tottenham, intervistato da DAZN a una manciata di minuti dal calcio d'inizio, ha detto: "Da quando sono arrivato mister Piscane mi ha coinvolto e mi ha dato fiducia. Per come vogliamo giocare è importante, sono uno che cerca di far giocare la squadra, gestisco la palla. Sono uno dei più grandi ed è importante che io condivida la mia esperienza con i compagni, perché abbiamo ottimi giocatori, tanta qualità ma una squadra giovane".

Sezione: L'avversario / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 20:02
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.