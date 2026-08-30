Uno dei protagonisti di Cagliari-Inter sarà l'inglese Harry Winks. L'ex Tottenham, intervistato da DAZN a una manciata di minuti dal calcio d'inizio, ha detto: "Da quando sono arrivato mister Piscane mi ha coinvolto e mi ha dato fiducia. Per come vogliamo giocare è importante, sono uno che cerca di far giocare la squadra, gestisco la palla. Sono uno dei più grandi ed è importante che io condivida la mia esperienza con i compagni, perché abbiamo ottimi giocatori, tanta qualità ma una squadra giovane".