Si legge grande soddisfazione e orgoglio nelle parole pubblicate da Charlys su Instagram dopo l'annuncio del suo passaggio all'Inter, club che ha raggiunto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione: "Un momento di immensa gioia e appagamento!

Sono felicissimo per un altro traguardo che, un giorno, era solo un sogno e oggi è diventato realtà", il messaggio del centrocampista brasiliano classe 2004 di proprietà del Verona.

Reduce da due prestiti in Serie B nelle ultime due stagioni, uno con la Reggiana e uno con il Cosenza, Charlys ha all'attivo anche due presenze in Serie A proprio con gli scaligeri. In questa stagione vestirà la maglia dell'Under 23 nerazzurra.