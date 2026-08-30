Si legge grande soddisfazione e orgoglio nelle parole pubblicate da Charlys su Instagram dopo l'annuncio del suo passaggio all'Inter, club che ha raggiunto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione: "Un momento di immensa gioia e appagamento!
Sono felicissimo per un altro traguardo che, un giorno, era solo un sogno e oggi è diventato realtà", il messaggio del centrocampista brasiliano classe 2004 di proprietà del Verona. 

Reduce da due prestiti in Serie B nelle ultime due stagioni, uno con la Reggiana e uno con il Cosenza, Charlys ha all'attivo anche due presenze in Serie A proprio con gli scaligeri. In questa stagione vestirà la maglia dell'Under 23 nerazzurra. 

Sezione: Focus / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 14:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.