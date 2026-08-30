La lunga attesa è finita: Perr Schuurs è tornato a disputare una partita ufficiale e ha segnato nel 3-1 del NEC Nijmegen sul campo dello Zwolle. E' finito un calvario durato tre anni, dopo il terribile infortunio al crociato in seguito allo scontro con Barella e quel retroscena di mercato che lo stesso calciatore aveva dichiarato, affermando di esser stato vicino all'Inter. Ma quel terribile infortunio aveva fermato tutto. L'ultima presenza ufficiale risaliva al 23 ottobre 2023: proprio Torino-Inter.
Sezione: News / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 16:48
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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