Roberto Gagliardini è virtualmente un nuovo giocatore del Cagliari. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sjy Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, svincolato dopo l'esperienza con l'Hellas Verona, domani sarà nella città sarda per sostenere le visite mediche di rito propedeutiche alla firma del contratto. 

Sezione: Mercato / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 14:52
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.