Il lavoro svolto sul mercato da Piero Ausilio, Beppe Marotta e Dario Baccin ha migliorato l'Inter, secondo Alessio Tacchinardi: "La squadra è più forte rispetto all'anno scorso - ha assicurato l'ex centrocampista della Juve a Sportmediaset -. Ha preso giocatori di personalità, vincenti. Stones in difesa è una garanzia, è esperto. La dirigenza ha completato una rosa già di altissimo livello. In più, mi aspetto la conferma di Esposito. Un giovane che - come in passato Del Piero, Nesta, Totti e Cannavaro - più gioca e più cresce. E' un patrimonio del calcio italiano, può dare tanto all'Inter".