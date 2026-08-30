L’Inghilterra continua a essere una terra preziosa per il nuovo corso dell’Inter. Dopo i primi minuti concessi a John Stones, a Cagliari potrebbe arrivare il momento di Curtis Jones, acquistato dal Liverpool per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Come racconta il Corriere della Sera, Cristian Chivu lo ha fortemente voluto e, dopo le prime sedute ad Appiano Gentile, è pronto a concedergli l’esordio in Serie A, probabilmente dalla panchina.

Il classe 2001 può giocare da mezzala, ma anche agire al centro o sulla sinistra, aumentando così la concorrenza con Barella, Zielinski e Sucic. Jones è stato scelto per aggiungere intensità, dinamismo e verticalità al centrocampo nerazzurro. Cagliari potrebbe essere il primo passo verso un ruolo sempre più importante nella squadra di Chivu.