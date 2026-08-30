Yann Massolin è arrivato ieri sera in Sardegna e ha commentato così l'inizio della nuova esperienza in Sardegna: "Sono felice, è una grande chance". Il francese, come evidenzia il Corriere dello Sport, non sarà ancora a disposizione per la partita di questa sera e seguirà quindi Cagliari-Inter dalla tribuna, in attesa di iniziare ufficialmente la propria avventura con la maglia rossoblù, si legge su TuttoCagliari. L'operazione è stata definita sulla base del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. L’ingaggio del giocatore sarà pagato dal club rossoblu.