Torna in campo l'Inter per la seconda giornata di campionato e lo fa a Cagliari, terreno sempre ostico contro una squadra in fiducia. I campioni d'Italia, però, arrivano all'appuntamento con il morale alto e qualche pedina in più rispetto all'esordio vincente col Monza.

QUI CAGLIARI – Il sigillo di Romano ha consegnato ai sardi i tre punti nel debutto di Parma, confermando l'ottimo lavoro di Pisacane. Due i dubbi di formazione: Mina non è ancora al top e potrebbe ancora partire dalla panchina, mentre in attacco il ballottaggio è quello tra Mendy e Kevin Carlos. L'idea tattica è quella di confermare il 4-3-2-1 con Fazzini e Maldini a supporto di una sola punta.

QUI INTER – Chivu non potrà ancora contare su Spence (in dubbio anche per il Napoli), ma per il resto può sorridere. Rispetto al match di una settimana fa, infatti, il tecnico romeno avrà a disposizione Mkhitaryan (scontata la squalifica) e Jones: l'inglese annusa la possibilità concreta della sua prima in maglia nerazzurra. In settimana provati come titolari sia Pavard che Sucic, ma si va verso la conferma dell'undici titolare sceso in campo dal 1' con il Monza. In attacco, quindi, ancora Lautaro ed Esposito, nonostate un Bonny apparso brillante e un Thuram che migliora allenamento dopo allenamento.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy.

Panchina: Radunovic, Sherri, Mina, Grandu, Sulev, Aurelio, Kofler, Akarakiri, Cavuoti, Liteta, Felici, Fadera, Kevin Carlos, Kingstone, Borrelli.

Allenatore: Pisacane.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Trepy, Idrissi.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Mkhitaryan, Jones, Sucic, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spence.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Ceccon e Vecchi.

Quarto ufficiale: La Penna.

Var: Aureliano.

Avar: Paterna.

