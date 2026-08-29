La vigilia di Cagliari-Inter con le ultimissime da Appiano e la probabile formazione. Qualche dubbio per Chivu, mentre c'è da dire qualcosa su Spence. Piccoli aggiornamenti di calciomercato e riflessioni sul calendario Champions e sugli incastri con quello di Serie A. 

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Sezione: Copertina / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 14:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.