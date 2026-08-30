José Mourinho torna a incrociare alcuni dei luoghi più importanti della sua storia italiana. Come ricorda Il Messaggero, Madrid evoca inevitabilmente la notte del 22 maggio 2010, quando la sua Inter conquistò la Champions League battendo il Bayern Monaco al Bernabéu. Un trionfo entrato nella storia nerazzurra e culminato in un Triplete indimenticabile. Il legame dello Special One con l’Italia, però, passa anche da Roma. Nel 2022 Mourinho guidò la squadra giallorossa alla vittoria della Conference League, regalando al club il suo primo grande trofeo europeo. Ora il ritorno all’Olimpico riaccende ricordi e suggestioni.

Dall’impresa con l’Inter alla conquista europea con la Roma, Mourinho ha lasciato un’impronta profonda nel calcio italiano. Due successi diversi, ma accomunati dalla sua capacità di trasformare le squadre e le loro stagioni in pagine di storia.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 12:00
Autore: Giammarco Probo
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