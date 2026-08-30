La trasferta di Cagliari riporta alla mente ricordi speciali per Francesco Pio Esposito. Proprio in Sardegna, nel settembre 2025, il giovane attaccante dell’Inter aveva infatti realizzato il suo primo gol in Serie A, entrando nella ripresa al posto di Marcus Thuram e andando a segno su assist di Dimarco.

Un anno dopo, lo scenario è profondamente cambiato. Il classe 2005 ha iniziato la nuova stagione da protagonista, trovando subito la rete contro il Monza davanti al pubblico di San Siro e conquistando sempre più spazio nelle gerarchie di Cristian Chivu. Come scrive Il Corriere dello Sport, anche contro il Cagliari il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito, con Thuram inizialmente in panchina. Per il giovane centravanti sarà un’altra occasione per consolidare il proprio ruolo e incrementare immediatamente il bottino personale.

Rinnovo fino al 2031 in arrivo

La prossima settimana dovrebbe inoltre arrivare la firma sul prolungamento del contratto fino al 2031, ulteriore testimonianza della fiducia dell’Inter nei suoi confronti. Chivu potrebbe confermare quasi interamente l’undici visto contro il Monza. Gli ultimi dubbi riguardano Pavard in difesa e Sucic a centrocampo, con il croato che insidia Zielinski. Per Pio Esposito, invece, la missione è chiara: tornare a colpire proprio nello stadio che un anno fa aveva segnato l’inizio della sua storia da goleador in Serie A.