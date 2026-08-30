Si sono sgonfiate in men che non si dica le voci circolate nella serata di ieri, in Spagna, rispetto a un fantomatico scambio tra Inter e Barcellona con protagonisti Federico Dimarco e Alejandro Balde. Anche la redazione di Sportmediaset ha spiegato che il 'bombazo', come l'ha definito il quotidiano catalano Sport, non trova conferme negli ambienti nerazzurri. Non c'è nulla di vero perché l'Inter considera Dimash incedibile, in quanto ritenuto elemento centrale nel progetto di Cristian Chivu. Lo stesso discorso che in Viale della Liberazione avevano già fatto qualche giorno per Lautaro Martinez in risposta ai rumors provenienti, anche in quel caso, dalla Catalogna.