"Cagliari senza paura con la corazzata Inter". Il titolo scelto dall'edizione odierna de La Nuova Sardegna descrive perfettamente l'incontro in programma questa sera tra i rossoblu e i nerazzurri. La formazione di Pisacane, dopo aver vinto all'esordio sul campo del Parma, vuole continuare il percorso iniziato bene. Per fare questo dovrà mettere il cuore oltre l'ostacolo contro i campioni d'Italia che vogliono bissare l'esordio vincente contro il Monza.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 11:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione