Manca la formazione ufficiale, che arriverà a breve, ma secondo Sky Sport potrebbero esserci ben tre novità nell'undici dell'Inter di Cristian Chivu a Cagliari. A destra potrebbe arrivare una chance per Luis Henrique, al posto di Diouf, alle sue spalle ecco Pavard per Bisseck. A centrocampo, invece, Sucic ha scalzato Zielinski e partirà titolare questa sera all'Unipol Domus.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 19:33
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.