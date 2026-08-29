La sfida di domani contro il Cagliari non sarà tra le più semplici per l'Inter. Il campo dei rossoblu è sempre molto caldo e Chivu è pronto a fare qualche cambio di formazione. Secondo Gazzetta.it, davanti a Martinez ci saranno Pavard, Akanji e Bastoni. A destra spazio a Diouf, con il centrocampo che, nonostante le buone impressioni di Jones in allenamento, non dovrebbe subire cambiamenti. In regia Calhanoglu, coadiuvato da Zielinski e Barella. A sinistra, come sempre, Dimarco. In avanti la coppia Pio-Lautaro.