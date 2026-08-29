La sfida di domani contro il Cagliari non sarà tra le più semplici per l'Inter. Il campo dei rossoblu è sempre molto caldo e Chivu è pronto a fare qualche cambio di formazione. Secondo Gazzetta.it, davanti a Martinez ci saranno Pavard, Akanji e Bastoni. A destra spazio a Diouf, con il centrocampo che, nonostante le buone impressioni di Jones in allenamento, non dovrebbe subire cambiamenti. In regia Calhanoglu, coadiuvato da Zielinski e Barella. A sinistra, come sempre, Dimarco. In avanti la coppia Pio-Lautaro.

Sezione: Copertina / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 20:11
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione