Brutte notizie per il Borussia Dortmund, nonostante la vittoria per 2-0 contro l'Amburgo. Nel corso del match giocato al Westfalenstadion ieri pomeriggio, il centrocampista greco Giannis Konstantelias ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ora è previsto per lui un lungo stop: sicuramente non ci sarà dunque in Borussia Dortmund-Inter, in programma il 9 dicembre alle 21.

A comunicare la notizia è stato il club di appartenenza del giocatore, appena arrivato dal Paok Salonnico per 26 milioni di euro. Il direttore sportivo Lars Ricken ha dichiarato: "Questa notizia che ha un duro impatto, perché Giannis ha già mostrato in poco tempo perché lo reputiamo un ottimo giocatore per il Borussia Dortmund. Ora, però, la nostra e la sua attenzione devono essere sul recupero. Giannis ha il nostro pieno supporto".