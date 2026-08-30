Brutte notizie per il Borussia Dortmund, nonostante la vittoria per 2-0 contro l'Amburgo. Nel corso del match giocato al Westfalenstadion ieri pomeriggio, il centrocampista greco Giannis Konstantelias ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ora è previsto per lui un lungo stop: sicuramente non ci sarà dunque in Borussia Dortmund-Inter, in programma il 9 dicembre alle 21.

A comunicare la notizia è stato il club di appartenenza del giocatore, appena arrivato dal Paok Salonnico per 26 milioni di euro. Il direttore sportivo Lars Ricken ha dichiarato: "Questa notizia che ha un duro impatto, perché Giannis ha già mostrato in poco tempo perché lo reputiamo un ottimo giocatore per il Borussia Dortmund. Ora, però, la nostra e la sua attenzione devono essere sul recupero. Giannis ha il nostro pieno supporto".

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 18:54
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.