La Uefa ha reso noto il calendario della Champions League 26/27. L'Inter affronterà Real Madrid (trasferta), Liverpool (casa), Borussia Dortmund (trasferta), Club Bruges (casa), Feyenoord (trasferta), Shakhtar (casa), Slovan Bratislava (trasferta) e Stoccarda (casa). 

Ecco il calendario dell'Inter:

Martedì 8 settembre 2026, ore 21:00 — Real Madrid-Inter

Martedì 13 ottobre 2026, ore 21:00  Inter-Club Brugge

Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21:00 Inter-Shakhtar Donetsk

Martedì 3 novembre 2026, ore 21:00 — Feyenoord-Inter

Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 — Inter-Stoccarda

Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 21:00 — Borussia Dortmund-Inter

Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00 — Inter-Liverpool

Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00 — Slovan Bratislava-Inter

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 12:57
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.