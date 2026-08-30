Marcelo Brozovic resta ancora sul mercato come svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Nassr. Liberato dal club arabo a inizio estate, il croato ex Inter è ancora in ricerca di sistemazione. Eppure, nessun club tra quelli che si sono fatti avanti con lui è riuscito a convincerlo. L'ultimo della lista, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, è il Trabzonspor, che ha ingaggiato in estate anche Salah.

Brozovic ha deciso di chiudere la porta alla società di Trebisonda. Per lui, in questo momento, la priorità è tornare in Serie A. Non a caso nelle ultime ore è tornato di moda il nome della Juventus, che già qualche settimana fa era stata accostata al mediano. Vedremo se nelle prossime ore l'ex giocatore dell'Inter troverà una sistemazione nel nostro campionato.