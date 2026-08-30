Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, per la gara contro l’Inter, in programma stasera all’Unipol Domus (kick-off ore 20.45). Out Yerry Mina, bloccato da un affaticamento al polpaccio; in lista c'è il nuovo acquisto Riccardo Ciervo, alla sua prima convocazione con i rossoblu. L'elenco completo:

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;
Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Zé Pedro;
Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Joseph Liteta, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;
Attaccanti: Gennaro Borrelli, Kevin Carlos, Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Mattia Felici, Daniel Maldini, Paul Mendy.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 14:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.