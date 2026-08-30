Adesso è ufficiale: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell'Al Jazira. Ecco la nota con cui il club nerazzurro comunica le modalità del trasferimento: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani all'Al-Jazira Club. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni".
Sezione: Focus / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 10:06
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Domenica 30 ago
- 12:58 Cagliari, Massolin questa sera sarà in tribuna ad assistere al match contro l'Inter
- 12:43 Prima trasferta, debutto stagionale anche per la divisa away
- 12:29 Il primo gol di Pio Esposito, raccontato dal capitano: il ricordo di Lautaro
- 12:15 Corsera - L’arma in più di Chivu: Curtis Jones pronto all'esordio a Cagliari
- 12:00 José Mourinho, il filo del destino: l’Inter e il ritorno all’Olimpico
- 11:46 La Nuova Sardegna - Cagliari senza paura contro la corazzata Inter
- 11:32 Dalla Germania - L'Inter si muove per Leweling. Ma ora la Roma accelera
- 11:18 Moretto: "Kamaté all'Atletico Madrid per 2 milioni. C'è il 30% sulla futura rivendita"
- 11:04 TS - Chivu, rotazioni in vista? Jones pronto, Spence rischia anche il Real
- 10:49 TS - Lautaro riparte da Cagliari: record nel mirino e caccia al primo gol stagionale
- 10:35 Sconfitta a sorpresa dello Shakhtar Donetsk contro il Polissya Zhytomir
- 10:20 CdS - Ballottaggio Sucic-Zielinski, Chivu si affida al killer instinct di Pio
- 10:06 UFFICIALE - Asllani è dell'Al Jazira, le modalità del trasferimento
- 09:57 CdS - Subito il Real Madrid: Chivu ritrova il mentore Mourinho al Bernabeu
- 09:42 Scambio Dimarco-Balde, Romano: "Nessuna possibilità. Lautaro non parte"
- 09:27 GdS - Pio torna dove tutto è iniziato: col Cagliari a caccia di un altro gol
- 09:12 GdS - Champions, avvio shock per l'Inter. Ma dopo il Real può fare filotto
- 08:57 CdS - Lautaro vuole ripagare la fiducia di Chivu: oggi c'è la sua vittima preferita
- 08:43 GdS - Massolin-Cagliari, l'Inter conserva la recompra. Ora i sardi pensano a Gagliardini
- 08:29 GdS - Svolta Pavard, dalla partenza al possibile debutto a Cagliari
- 08:14 GdS - Sette centrocampisti per tre ruoli, Chivu gongola. Jones vede l'esordio
- 08:00 Preview Cagliari-Inter - Chivu con due dubbi, Jones annusa il debutto
- 00:09 Mosconi: "I mesi con Chivu mi hanno aiutato moltissimo. Son contento di essere qua"
- 00:00 La presunzione, insidia più grande
Sabato 29 ago
- 23:56 Vecchi: "Quattro punti in due gare un buon bottino, ma io non mi stupisco"
- 23:54 Memushaj: "L'Inter U23 mi ha ben impressionato dopo Catania"
- 23:42 Moretto: "Dimarco idea del Barcellona, ma per l'Inter è incedibile"
- 23:40 Serie C, Inter U23-Team Altamura 1-1: le pagelle dei giocatori ospiti
- 23:35 Inter U23-Altamura, le pagelle: è una buona Inter U23, brilla la difesa
- 23:30 Cagliari-Inter da bollino rosso: il caldo potrebbe influire sulle energie
- 23:15 Massolin sbarca a Cagliari: "Ho già parlato con Pisacane, sono pronto"
- 23:07 Cocchi protagonista e De Pieri fa l'assist: due pareggi per Padova e Ascoli
- 23:01 L'Inter U23 cresce nella ripresa e rimonta: con l'Altamura finisce 1-1
- 23:00 Venezia, idea Juan Jesus: esperienza e solidità per la difesa
- 22:46 La Juve fatica, poi Nico Gonzalez segna e Koopmeiners la chiude: 2-0 al Parma
- 22:32 Bournemouth, Pinto: "Calcio italiano? Tra i migliori. L'Inter ha fatto due finali"
- 22:18 Suazo Junior, nuova sfida in Serie D: il Martina fa sul serio
- 22:04 Real, Bellingham tra campionato e Champions: "Con Mourinho ho più libertà"
- 21:50 Abodi: "Nazionale, la transizione durerà un po'. Sulle riforme..."
- 21:36 Al Borussia Dortmund basta il primo tempo: 2-0 all'Amburgo ed esordio vincente
- 21:22 Cagliari, Pisacane ha sciolto quasi tutti i dubbi: Maldini e Winks dal 1'
- 21:08 Fiorentina, Kalinic ricorda: "Indimenticabile la mia tripletta a San Siro"
- 20:54 Barella e Diouf incontrano gli Inter Club della Sardegna: i dettagli
- 20:39 La Fiorentina cade ancora: tris del Frosinone al Franchi. Ok il Sassuolo
- 20:25 Monza, altro ko dopo la sconfitta di San Siro: all'U-Power Stadium passa l'Udinese
- 20:11 GdS - Pavard dal 1' e Diouf a destra: le probabili scelte di Chivu
- 19:59 Continuano le voci su Sancho-Inter, ma non si farà: regole chiare
- 19:46 Cagliari, non solo l'Inter. Spazio al mercato: ecco Ciervo
- 19:33 Bellinazzo: "Fare bene in Champions è fondamentale. Si pensi all'Inter"
- 19:20 Terim e la Fiorentina: "Non dimenticherò le partite contro Milan e Inter"
- 19:07 Fiorentina, Atta: "Scudetto? Inter e Napoli davanti a tutte"
- 18:54 Monza-Udinese, Juric: "Contro l'Inter ci siamo adattati"
- 18:42 Kessié, finale a sorpresa: niente Juventus, torna a Bergamo
- 18:28 Gagliardini-Cagliari, fumata bianca sempre più vicina: c’è l’intesa
- 18:14 Inter, mercato in uscita completato: via tutti gli esuberi. E resta un posto...
- 18:00 Mutu: "Scudetto, dico Inter. Tifo per il mio amico Chivu"
- 17:46 In campo per 22 partite di fila, Bonny e il record con l'Inter: stracciati i compagni
- 17:32 Football Intelligence: ecco i 5 profili che l'algoritmo consiglia all'Inter
- 17:18 Allegri: "Como, Inter e Arsenal in serie? Se vinciamo sarà avvio in discesa, altrimenti..."
- 17:04 Inter, con il calendario di Champions è ufficiale anche il cammino in Youth League
- 16:50 videoInter in partenza: destinazione Cagliari
- 16:35 Vergara punge: "Non vedo differenze tra noi e l'Inter al momento"
- 16:20 UFFICIALE - L'ex Inter Sebastiano Esposito passa al Sassuolo
- 16:05 Juventus, dopo Yildiz ansia per Thuram: sarà visitato in Francia. Rischia lo stop
- 15:51 GdS - Un anno fa l'addio, domani titolare? Pavard provato nell'undici da Chivu
- 15:37 Cambiaghi: "Felice di essere tornata. Ora voglio il primo trofeo con l'Inter"
- 15:28 Munoz salva il Liverpool, pari ad Anfield contro il Nottingham: secondo 2-2 di fila
- 15:21 UFFICIALE - L'Al Jazira annuncia Asllani: "Il nostro nuovo numero 23"
- 15:10 Inter-Club Brugge, la reazione di Sommer e Tresoldi al sorteggio
- 14:55 SPENCE KO? JONES, i due DUBBI di CHIVU verso CAGLIARI. CHAMPIONS di FUOCO: SUBITO MOU! IL CALENDARIO