Adesso è ufficiale: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell'Al Jazira. Ecco la nota con cui il club nerazzurro comunica le modalità del trasferimento: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani all'Al-Jazira Club. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni".

Sezione: Focus / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 10:06
Autore: Ludovica Ferrante
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