Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez torna con la memoria a Cagliari e racconta il primo gol in Serie A di Pio Esposito, arrivato nella scorsa stagione su assist di Federico Dimarco. Un momento speciale per il giovane attaccante, rimasto impresso anche nei ricordi del capitano. Ci sono gol che vanno oltre il risultato e diventano tappe importanti di una carriera. È il caso della prima rete in Serie A di Pio Esposito, arrivata proprio a Cagliari nella scorsa stagione. Un assist di Dimarco, l'inserimento dell'attaccante e poi la gioia per quel primo centro nel massimo campionato. A distanza di tempo, Lautaro ha ricordato quell'episodio, raccontando le emozioni vissute in campo e la felicità per il giovane compagno. Un momento che oggi assume un significato particolare, perché proprio questa sera, alle 20:45, sarà nuovamente Cagliari-Inter. Lo stadio e la sfida sono gli stessi, ma il percorso di Pio Esposito è cambiato. Quella rete rappresentò infatti un primo passo importante, mentre oggi il giovane attaccante si presenta con aspettative e responsabilità ben diverse. E il ricordo di quel primo gol, raccontato dal capitano, aggiunge un tocco di emozione in più alla vigilia della nuova sfida.

Un momento indimenticabile, raccontato dal capitano pic.twitter.com/mzHLFHvlKI — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 30, 2026