Risalgono a qualche ora fa alcuni rumors in merito ad un possibile interesse da parte dell'Inter per il montenegrino Vuk Pavicevic, successivamente non concretizzatosi a causa di un presunto dietrofront da parte dei nerazzurri dopo l'inserimento di un altro club italiano. Secondo quanto filtra da Viale della Liberazione, le circostanze sarebbero in realtà piuttosto differenti: il club, infatti, non avrebbe mai sondato il giocatore né in ottica squadre giovanili né in ottica Inter U23.

A rendere ulteriormente improbabile l'accostamento è il fatto che il classe 2008 non sarebbe potuto essere tesserato in quanto extracomunitario e dunque "vittima" dell'esaurimento degli slot di mercato per i calciatori extra Unione Europea.