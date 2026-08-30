Le indiscrezioni arrivate dalla Spagna su un possibile affare tra Inter e Barcellona non trovano conferme. Nelle ultime ore era circolata l’ipotesi di uno scambio tra Federico Dimarco e Alejandro Balde, ma Fabrizio Romano ha escluso in maniera netta qualsiasi operazione tra i due club. Intervenuto sul proprio canale YouTube, l'esperto di mercato ha chiarito che il mercato tra nerazzurri e blaugrana può considerarsi chiuso.

Romano: "Dimenticatevelo"

"Tra Inter e Barcellona ci sono state molte domande durante l'estate, soprattutto riguardo a Lautaro Martínez. Ma Inter e Barcellona non faranno alcuna operazione di mercato. Dimenticatevelo. Zero possibilità". Romano ha ribadito come anche le voci su Lautaro Martinez non abbiano mai avuto reali possibilità di trasformarsi in una trattativa concreta.

Nessuno sviluppo neppure per Bastoni e Dimarco

Lo stesso discorso vale per Alessandro Bastoni, accostato in passato al Barcellona. Secondo Romano, la pista era già stata definitivamente archiviata dopo la decisione di Hansi Flick di non procedere. Ora arriva anche la smentita sul presunto scambio Dimarco-Balde: "Dimenticate qualsiasi affare tra Inter e Barcellona: in questa finestra di mercato non è successo nulla e non succederà nulla". Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, dunque: Dimarco, Lautaro e Bastoni restano pienamente al centro del progetto nerazzurro.