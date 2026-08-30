Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida di Serie A tra Cagliari e Inter, incontro valido per la seconda giornata di campionato. La trasferta in Sardegna potrebbe trasformarsi nel giorno dell'esordio interista di Curtis Jones. A tal proprosito, il giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato l'acquisto del centrocampista inglese negli studi di Sky Sport.

Compagnoni promuove Jones

"Chivu ha l'imbarazzo della scelta perché la società gli ha messo a disposizione una rosa molto forte. Curtis Jones? A me piace molto ma è un giocatore di che ha faticato a trovare spazio al Liverpool e che non ha ancora fatto il salto di qualità. Ha le caratteristiche per farlo e credo che in futuro possa esserci lui a fianco a Barella e Calhanoglu".