Roberto Gagliardini sta per iniziare una nuova esperienza. Dopo l'annata non proprio positiva conclusasi con la retrocessione con l'Hellas Verona, adesso riparte dal Cagliari. Come evidenzia Sky, sono stati raggiunti gli accordi e domani verranno effettuate le visite mediche, prima della firma sui contratti. Questa sera i rossoblu sfideranno l'Inter in campionato e domani accoglieranno un ex giocatore dell'Inter. Dopo aver salutato Sebastiano Esposito, ieri sera è arrivato anche Massolin. Continuano gli intrecci di mercato, dunqu, tra le due squadre.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 13:52
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione