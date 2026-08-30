Si è conclusa con il risultato di 1-1 la sfida valida per la 2ª giornata del girone C di Serie C tra Inter U23 e Team Altamura. Dopo un primo tempo appannaggio degli ospiti, passati in vantaggio con Grande, i giovani nerazzurri crescono nella ripresa e agguantano il definitivo pareggio grazie al rigore di Mosconi. Di seguito sono riportate le parole dello stesso attaccante nerazzurro, intervenuto in conferenza stampa la termine della sfida.

Ti chiedo un commento sulla partita. E sul tuo ruolo: potresti giocare qualche metro dietro?

"È stata una partita complessa. Loro sono stati più bravi a palleggiare e nel gestire il pallone. Per il ruolo, io ormai ho giocato in tutti i ruoli: dal quinto, alla mezzala fino alla punta e il trequarti. Sono a disposizione del mister e della squadra, se il mister mi dovesse chiedere di giocare in un altro ruolo non ci sarebbe problema".

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

"Nell'intervallo ci siamo confrontati tra di noi e ci siamo detti di iniziare a pressare forte sin da subito senza aspettarli: direi che ha ripagato perché è arrivato il rigore dopo pochi minuti quindi va bene così".

Dopo gli spezzoni in Prima Squadra, ora sei protagonista in C: come ti senti questo ruolo e come è iniziata per te la stagione?

"Nella scorsa stagione ho fatto gavetta e qualche spezzone in Prima Squadra. Quest'anno sono partito più forte di prima. C'è tanto da lavorare, sono contento di essere qua e giocare per questa squadra. Speriamo di continuare così perché siamo sulla giusta strada".

La fiducia quanto ti fa crescere?

"Negli ultimi due mesi dell'anno scorso con Chivu ho imparato tanto, cosi come coi giocatori della prima squadra. Io invece in U23 mi alleno il massimo, dò il massimo, sono a disposizione, sentire la fiducia è una bella cosa. Da parte mia cerco di ripagare la fiducia facendo del mio meglio".