I tifosi dell'Inter dovranno pazientare un po' prima di assistere all'esordio in nerazzurro di Djed Spence. A differenza dei due connazionali, John Stones e Curtis Jones, l'ex Tottenham stasera non sarà tra i giocatori a disposizione di Cristian Chivu per la trasferta di Cagliari. Probabilmente, il classe 2000 non riuscirà a strappare una convocazione nemmeno per il match contro il Napoli, in programma a San Siro sabato prossimo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Spence continuerà a svolgere un lavoro individuale con l'obiettivo di ritrovare la forma giusta in tempi ancora da stabilire. Il suo ritorno in gruppo dipenderà unicamente dalle risposte che darà nei prossimi allenamenti. 

Sezione: Focus / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 16:33
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.