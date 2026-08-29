Dopo il pareggio contro l'Altamura per 1-1, l'allenatore dell'Inter U23 ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa. Ecco le sue parole.
Avete creato tanto ma il numero di occasioni non corrisponde al volume di gioco. E in più avete subito qualche contropiede nel primo tempo.
"Credo che sia l'analisi corretta. Nel primo tempo abbiamo sofferto più che altro la loro vivacità e il loro palleggio. Sapevamo di questa cosa. Loro nel primo tempo han spinto molto e sono calati, noi invece siamo cresciuto. Abbiamo recuperato il risultato meritatamente, abbiamo spinto fino alla fine e ci abbiamo creduto per provare a portare a casa la vittoria. Grande merito va ai ragazzi. Poi nel secondo tempo nonostante questa grande pressione che abbiamo messo siamo stati sicuramente molto più attenti ed equilibrati, anche perché ripeto loro avevano speso molto e noi avevamo ancora da spendere".
Un giudizio sulla difesa e sui 2008 Bovio, Jakirovic e Marello: mancava l'esperienza di Prestia e non c'era nemmeno Mayé che è passato al Monza.
"Han fatto una buona partita. Senza il nostro capitano sappiamo che abbiamo comunque Stante che è una garanzia, è un giovane vecchio che ha saputo prendere per mano questi 2008. Marello si è confermato dopo Catania, ha fatto un'ottima gara, Jakirovic e Bovio sono due giocatori in cui crediamo molto e oggi han dimostrato tanto. Re Cecconi stesso è un 2006 che si è applicato in queste gare in un ruolo non suo con grande impegno e rendimento. Siam contenti, io in questo gruppo vedo un gruppo che mi piace, che lavora, applicato, che ha dei giovani molto giovani che hanno qualità importanti e se n'è accorto anche chi li ha visti in Prima Squadra. Chi era con noi ha lavorato bene, io non mi stupisco delle loro prestazioni, anzi deve essere un punto di partenza e devono essere giocatori che devono calcare i campi più importanti".
Raccogliete quattro punti in due partite complicate. Quanto è soddisfatto e su cosa invece puntate a migliorare prima della prossima partita?
"Quattro punti sono sicuramente un buon bottino e questo è indubbio. Spunti su cui migliorare un po' tutto in generale. Nel senso che sono tanti ragazzi giovani che possono crescere in tante cose, nella malizia, nell'attenzione, anche nell'usare la fisicità di questa categoria. Soprattutto davanti abbiamo avuto un buon predominio in quella zona, dobbiamo essere più scaltri e più pronti nello sfruttare qualche opportunità in più e creare qualche opportunità in più. Chi c'era lo scorso anno si è presentato con un altro piglio, dopo un anno di formazione è cresciuto. Mi aspetto che cresca tutto in generale, qualcosa di particolare no perché in queste due gare abbiamo giocato con buonissima qualità".
Nel secondo tempo siete cresciuti: c'è stato qualche aggiustamento all'intervallo?
"Dovevamo recuperare il risultato e al tempo stesso mantenere equilibrio. Eravamo pronti a forzare mettendo Agbonifo a destra, tra il primo e il secondo tempo c'era questa ipotesi perché comunque potevamo mettere un giocatore più offensivo rispetto a Re Cecconi. Poi abbiamo fatto gol e non me la sono sentita di mettere quattro attaccanti. Con Fumagalli ne avevamo già tre in campo, qualcuno era stanco, ho preferito restare in equilibrio pur avendo tre punte vere in campo".
Nel primo tempo si aspettava la linea a 5 dell'Altamura?
"E' una squadra imprevedibile, che in queste gare ha giocato in modo diverso sia in difesa che in costruzione. Anche oggi ha cambiato rispetto al solito, però noi eravamo preparati sia in un modo che in un altro, avevamo riferimenti in ogni caso".
Quanto può essere utile Fumagalli?
"Fumagalli può darci una mano. La sua esperienza che ha avuto in Serie B, è un giocatore giovane, ha comunque 26 anni, è un over ma non è proprio vecchissimo. E' un profilo secondo me adatto al nostro ambiente, dove abbiamo dei giocatori che si affacceranno anche alla prima squadra come ha detto mister Chivu. Quinta, sesta, settima punta sono Lavelli, Mosconi e Iddrissou e di questo lo ringrazio perché c'è sempre grande attenzione nei nostri confronti. Noi lavoriamo perché possano essere utili anche sopra e Fumagalli sarà funzionale quando qualcuno di questi salirà".
Autore: Carlo Gamba
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