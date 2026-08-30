Nel corso del pre-partita di Cagliari-Inter, ai microfoni di Sky Sport si è presentato il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu: "Sappiamo che non è mai facile giocare contro il Cagliari, è una squadra allenata bene e a Parma si è ben disimpegnata".

Chivu si è anche soffermato su Luis Henrique e Sucic, che quest'oggi partono dal 1': "Non hanno bisogno di niente, fanno parte di questa rosa e negli anni hanno fatto vedere l'apporto che possono dare a questa squadra"

Thuram come sta? E Jones?

"Non so quando sarà al 100%. Ha bisogno di minuti e oggi li prenderà. Curtis Jones ha fatto già vedere che è un giocatore di una certa qualità e da oggi potrà darci una mano".