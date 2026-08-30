Il Cagliari di Fabio Pisacane vive le sue ultime ore che precedono alla sfida contro l'Inter. Per comporre il reparto offensivo ci sarebbe una corsa a tre che coinvolge Kevin Carlos, Mendy e Borrelli. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico dei sardi dovrebbe optare per un 4-2-2 con Maldini e Mendy favoriti per comporre il binomio offensivo.

La probabile formazione ipotizzata dal Corriere dello Sport:

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy.