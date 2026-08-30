Juric ha espresso rammarico per il gol subito contro l’Inter, arrivato nonostante le poche occasioni concesse ai nerazzurri. Un episodio che ha deciso una gara in cui la sua squadra aveva difeso con ordine.

Le dichiarazioini di Juric

"Siamo una squadra piccola, che sicuramente ha dei problemi, su cui ora faremo tutte le valutazioni: è un peccato fare queste prestazioni e prendere questi gol, quando l’avversario non tira. E parlo anche dell’Inter”.