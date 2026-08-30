Possibile doppia defezione nel pacchetto arretrato del Cagliari a pochissime ore dalla sfida di Serie A contro l'Inter. Come riportato da Sky Sport, il portoghese Zé Pedro potrebbe essere costretto al forfait in extremis contro i nerazzurri. Dovendosi arrendere anche alla già preannunciata assenza di Mina, il tecnico isolano Fabio Pisacane starebbe meditando di passare alla difesa a 3 con Kofler schierato in campo per sopperire all'ormai verosimile assenza del portoghese. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 18:40
Autore: Carlo Gamba
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