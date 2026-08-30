In vista della prima trasferta stagionale, in casa del Cagliari, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha presentato il match ai microfoni di Inter TV: “Stiamo bene, abbiamo lavorato tanto e bene in ritiro, siamo partiti bene nella prima giornata e vogliamo dare continuità già da oggi. Oggi sarà importante fare bene nonostante il grande caldo che c’è qui, sappiamo il Cagliari quanto sia ostico in casa, anche loro vogliono continuare a vincere. Ne mancano 37 e il nostro obiettivo è continuare a vincere. Per loro è già il secondo anno con Pisacane, sappiamo che loro cercheranno di chiudere tutte le linee di passaggio, ma noi abbiamo ben chiaro quello che vogliamo fare”, ha concluso.