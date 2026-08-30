Il Barcellona si 'consola' con Gabriel Jesus. Sfumata definitivamente la possibilità di acquistare Julian Alvarez, per cui l'Atletico Madrid ha fatto muro per tutta l'estate, il club catalano, che aveva sondato timidamente anche il nome dell'interista Lautaro Martinez, ha deciso di puntare sul brasiliano per rinforzare il suo reparto d'attacco.

In queste ore, riporta Fabrizio Romano confermando l'indiscrezione del Mundo Deportivo, i blaugrana hanno trovato l'accordo con i londinesi che hanno autorizzato il giocatore a viaggiare verso la Spagna per sostenere le visite mediche di rito nella giornata di domani. Secondo Marca, i Gunners incasseranno circa 15 milioni di euro per l'80% del cartellino dell'ex Palmeiras e Manchester City.