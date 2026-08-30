Il Barcellona si 'consola' con Gabriel Jesus. Sfumata definitivamente la possibilità di acquistare Julian Alvarez, per cui l'Atletico Madrid ha fatto muro per tutta l'estate, il club catalano, che aveva sondato timidamente anche il nome dell'interista Lautaro Martinez, ha deciso di puntare sul brasiliano per rinforzare il suo reparto d'attacco.

In queste ore, riporta Fabrizio Romano confermando l'indiscrezione del Mundo Deportivo, i blaugrana hanno trovato l'accordo con i londinesi che hanno autorizzato il giocatore a viaggiare verso la Spagna per sostenere le visite mediche di rito nella giornata di domani. Secondo Marca, i Gunners incasseranno circa 15 milioni di euro per l'80% del cartellino dell'ex Palmeiras e Manchester City. 

Sezione: Mercato / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 15:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.