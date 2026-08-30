E' bastato un anno a Dario Srna per innamorarsi di Cagliari, un posto che gli è rimasto dentro: "Cagliari sarà sempre nel mio cuore - ha raccontato il direttore sportivo dello Shakhtar a Sportitalia -. Lì c'è gente straordinaria, poi ho tanti amici: Giulini, Barella, Pavoletti, Fabio Pisacane, Cigarini, Padoin, João Pedro. Sono stato benissimo in quella città, i tifosi sono straordinari. Forza Casteddu sempre", le parole del croato. Che, in seguito, si è concentrato sulla gara di stasera che vedrà i rossoblu affrontare i campioni d'Italia dell'Inter: "Giocare contro il Cagliari in Sardegna è difficilissimo, mi aspetto che la squadra faccia una buona partita".

Srna, infine, ha speso parole al miele per Pisacane: "Parlo sempre con lui, è un fratello e gli voglio bene. E' un allenatore serio e giovane. È il futuro del calcio italiano, il futuro del Cagliari. Se gli chiederò un report sull'Inter? Sì, dopo la partita (gli ucraini saranno avversari dei nerazzurri in Champions League, ndr)".