Anche Francesco Acerbi è un nome presente nelle idee del Parma per la difesa. Tra le parti, infatti, ci sarebbero stati i primi contatti. Lo riporta nel pomeriggio di oggi Fabrizio Romano sul suo profilo YouTube. Il difensore ex Inter sta cercando il progetto giusto dal quale ripartire e nelle ultime settimane era stato accostato anche a Bologna e Sassuolo. Ora si sono fatti avanti i crociati, che comunque preferirebbero arrivare a Diego Carlos per completare il pacchetto arretrato. Acerbi resta però un profilo da tenere in considerazione per il mercato della squadra di Carlos Cuesta.