Lautaro Martinez vuole lasciare subito il segno. Il capitano dell’Inter arriva alla sfida contro il Cagliari con un dato che alimenta l’ottimismo: da quando è in Italia ha segnato 12 gol in 12 partite contro i rossoblù, diventati di fatto la sua vittima preferita. Contro il Monza il Toro era partito titolare ma non era riuscito a trovare la rete. Dopo un’altra settimana di lavoro, però, la condizione è cresciuta e l’argentino punta ora a sbloccarsi.

Lautaro ancora al centro del progetto

Come scrive Il Corriere dello Sport, la sua presenza dal primo minuto non è mai stata in discussione. Al suo fianco ci sarà Pio Esposito, mentre Lautaro avrà libertà di movimento e potrà anche abbassarsi per dialogare con Calhanoglu e con il resto del centrocampo. L’ambiente nerazzurro, intanto, ha ricevuto nuova energia dagli ultimi arrivi. Curtis Jones è alla prima convocazione e partirà dalla panchina, pronto eventualmente a debuttare.

Obiettivo gol e capocannoniere

Lautaro non pensa soltanto al risultato di squadra. Tra gli obiettivi personali resta anche quello di confermarsi tra i migliori marcatori del campionato Segnare a Cagliari avrebbe inoltre un valore particolare a una settimana dal primo grande scontro diretto della stagione contro il Napoli. Cristian Chivu continua a puntare con decisione sul suo capitano, con cui ha costruito rapidamente un rapporto molto solido. Per l’Inter, le ambizioni in Italia e in Europa passano ancora una volta dai gol del Toro.