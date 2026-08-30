"Chivu è lo stesso della passata stagione, ha sempre lo stesso atteggiamento. Quando c'è da arrabbiarsi lo fa, come lo faceva l'anno scorso. E' stato bello ritrovarsi, la fame e la voglia sono sempre le stesse". Così Alessandro Bastoni a DAZN prima di Cagliari-Inter, gara valida per la seconda giornata della Serie A 2026-27.

Partita importante anche per te.

"E' il mio ottavo anno qui, non ho niente da dimostrare a nessuno. Voglio mettere energia, la voglia di dare tutto per questi colori e per il club. Chiaramente il punto forte della squadra è sempre stato quello di mettere il 'noi' davanti all'io. E lo faremo anche quest'anno".

Il reparto difensivo è ancora più forte.

"Oltre alla difesa, ci siamo rinforzati in tutti i settori, tolto l'attacco che era già molto forte. E' veramente bello potersi confrontare con compagni che hanno vissuto vittorie ed esperienze in altri campionati. E' bello viverli in spogliatoio, sono sicuro che ci daranno una grande mano".