A un anno dall’addio, Benjamin Pavard è pronto a riprendersi l’Inter. Il difensore francese, rientrato ad Appiano Gentile dopo il prestito al Marsiglia, è stato provato da Cristian Chivu tra i titolari in vista della sfida di domenica contro il Cagliari. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Pavard dovrebbe agire sul centrodestra della difesa. Resta da capire se prenderà il posto di Bisseck o di Akanji, entrambi titolari nella gara d’esordio contro il Monza. Nel secondo caso, il tedesco potrebbe spostarsi al centro della retroguardia.

Un nuovo inzio

La scorsa estate Pavard aveva chiesto la cessione dopo alcune tensioni interne ed era passato in prestito al Marsiglia. L’Inter, per sostituirlo, aveva puntato su Akanji. Non riscattato dai francesi, anche per via dell’ingaggio elevato, il francese è tornato a Milano con l’idea di trovare una nuova sistemazione.

La società aveva valutato anche una sua cessione, arrivando a trattare Cuti Romero, poi trasferitosi all’Atletico Madrid. Nel frattempo, però, Pavard ha cambiato atteggiamento: durante il ritiro e la tournée estiva si è mostrato molto coinvolto e brillante, convincendo Chivu a concedergli una nuova opportunità.