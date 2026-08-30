La nuova Champions League comincerà subito con un ostacolo enorme per l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri debutteranno infatti al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho, probabilmente l’impegno più complicato dell’intera League Phase. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, superato il primo appuntamento il percorso potrebbe diventare più favorevole e consentire all’Inter di costruire rapidamente una classifica importante.

Dopo Madrid arrivano le occasioni

I nerazzurri affronteranno Club Brugge e Shakhtar Donetsk a San Siro, due partite nelle quali sarà fondamentale conquistare il massimo dei punti. Nel percorso ci saranno poi gli incroci con Feyenoord e Stoccarda, altri appuntamenti che sulla carta possono permettere alla squadra di Chivu di consolidare la propria posizione. La parte più delicata arriverà successivamente, con il doppio confronto contro Borussia Dortmund e Liverpool, due avversarie di altissimo livello. Il cammino si chiuderà invece contro lo Slovan Bratislava, sfida teoricamente più abbordabile e che potrebbe diventare decisiva per la classifica finale. L’obiettivo dell’Inter sarà evitare i playoff e conquistare direttamente gli ottavi: secondo la rosea, una quota intorno ai 14 punti potrebbe risultare sufficiente per entrare tra le prime otto.