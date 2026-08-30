Prima trasferta e debutto stagionale per la divisa away dell’Inter. Come fa sapere l’Inter sui propri social, la formazione nerazzurra oggi scenderà in campo in casa del Cagliari con il completo da trasferta, bianco a righe sottili azzurre. Ecco la foto con Yann Bisseck a fare da modello:

Sezione: News / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 12:43
Autore: Ludovica Ferrante
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