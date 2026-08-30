Non usa mezzi termini Walter Zenga, negli studi di Sky Sport, per parlare dell'Inter 2026/2027. L'ex portiere e icona del club di Viale della Liberazione ha detto: "L'Inter non segna la differenza con le altre solo a centrocampo. Chi ha un parco attaccanti come quello dell'Inter in Italia? L'Inter è una squadra assolutamente completa e lo scudetto lo può perdere solo lei. Ha troppe alternative".

Zenga, poi, ha parlato di quello che secondo lui è l'unico punto debole dei nerazzurri: "Se vogliamo trovare un piccolo difetto, in porta hanno messo un esordiente che non ha mai fatto né la Champions né le coppe europee. C'è Provedel che le ha già fatte e ha anche segnato. Allo stesso modo potrei dirti che io quando sono arrivato all'Inter avevo 23 anni e non avevo mai fatto le coppe, quindi è una cosa relativa".