Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, nel prepartita di Sky commenta così la partita che sta per iniziare: "Abbiamo qualcuno non al meglio, ma dopo una vittoria fatta con tante cose positive era giusto confermare in toto l'unidici e ci auguriamo di fare un'ottima gara contro una squadra di valore che non ha bisogno di presentazioni. Mina ha accusato un fastidio al polpaccio e non c'è, Zé Pedro da ieri ha un torcicollo, vediamo dopo il riscaldamento se ci dà garanzie, dispiace perché abbiamo perso un giocatore di valore umano oltre che tecnico ma come ho detto anche in conferenza quando prendo una decisione la porto avanti, è il compromesso che devi fare al netto dell'avversario. Vogliamo fare una partita attenta, lucida, coraggiosa e giocare nelle nostre reali possibilità, con massima attenzione, pur essendo riconoscibili".
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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